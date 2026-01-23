Omni-Man kehrt zur Erde zurück und Thragg feiert seinen großen Auftritt in der vierten Staffel von Invincible

HQ

Prime Video hat das offizielle Datum bestätigt, an dem Invincible auf die Streaming-Plattform zurückkehren wird. Machen Sie sich bereit, sie in Ihrem Kalender einzukreisen, denn die Serie kehrt ab dem 18. März mit ihrer vierten Staffel zurück, wenn wir eine sehr actiongeladene und bedeutungsvolle Reihe von Episoden erwartet.

Der offizielle Trailer für die kommende Staffel wurde vom Streamer geteilt, und darin sehen wir eine Reihe wichtiger Ereignisse, die in den Episoden behandelt werden. Zum einen wird Omni-Man zur Erde zurückkehren und sich der Prüfung stellen, um seinen Sohn Mark Grayson zu rekrutieren, um ihm und Allen the Alien im kommenden Krieg gegen die Viltrumites zu helfen. Ebenso sehen wir, wie die Viltrimites sich darauf vorbereiten, ihre Trumpfkarte in Form des Lineals Thragg zu entfesseln, gesprochen von Lee Pace.

All das kommt hinzu nach kosmischen Abenteuern mit Omni-Man und Allen, Atom Eve verlieren ihrer Kräfte, Mark, die gewalttätigere Taktiken anwendet, um der wachsenden Superschurken-Bedrohung entgegenzuwirken, und Battle Beast kehrt ebenfalls zurück, um das Blut und die Eingeweide von (in Battle Beast s Augen unwürdigen) Viltrumite Kriegern zu vergießen.

Freust du dich auf mehr Invincible ?