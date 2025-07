Ominent kehrt im Story-Trailer von Grounded 2 zurück

HQ

Ein neuer Trailer gibt uns einen Einblick in die neue Geschichte von Grounded 2. Nach den Ereignissen des ersten Spiels, in dem vier Teenager auf mysteriöse Weise geschrumpft und in einen Hinterhof voller feindlicher Insekten gesetzt wurden, lüftete sich das Geheimnis und es stellte sich heraus, dass der zwielichtige Konzern Ominent hinter allem steckte.

Im neuen Story-Trailer lernen wir zum ersten Mal Sloan Beaumont kennen, das Gesicht, das den Laden für Ominent leitet, wie es scheint. Sie erzählt den ganzen Trailer und erzählt uns, dass es keine Experimente mehr an Kindern gibt und dass Ominent große Pläne hat, trotz der Aufnahmen, die zeigen, dass seine Labore von Insekten überrannt werden.

Natürlich werden wir wieder einmal für Grounded 2 geschrumpft und stehen wilden und gedankengesteuerten Insekten gegenüber, wie es aussieht. Ob Ominent für immer verschwunden ist, ist nicht bekannt, aber es wird mit Sicherheit eine bösartige Präsenz geben, die zwischen den Grashalmen auf uns wartet.

Grounded 2 erscheint am 29. Juli im Early Access für Xbox und PC. Eine PS5-Version wird mit der Vollversion des Spiels veröffentlicht.