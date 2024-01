Omen und HyperX präsentieren ein riesiges Portfolio an neuen Produkten und Auffrischungen

HQ

Zu Beginn der CES 2024 haben Omen und HyperX eine ganze Reihe neuer und aufgefrischter Produkte auf den Markt gebracht.

Der OMEN Transcend 14 Gaming-Laptop bietet "beispiellose Portabilität für Gamer und Kreative mit außergewöhnlicher Leistung, lokalen und Cloud-basierten KI-Lösungen und atemberaubender, anpassbarer Grafik". Es verfügt über ein IMAX Enhanced-zertifiziertes 2,8K-VRR-OLED-Display mit 1.637 kg, einer Akkulaufzeit von bis zu 11,5 Stunden und einer Typ-C-PD-Leistung von 140 W. Intel Core Ultra 9 185H-Prozessor und bis zu NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop-GPU sind verfügbar.

HyperX bringt "die weltweit am besten anpassbare werkzeuglose mechanische Gaming-Tastatur auf den Markt" Alloy Rise Keyboard. Er ist sowohl in voller als auch in 75 % Größe erhältlich, verfügt über vorgeschmierte HyperX-Linearschalter und vorinstallierte HyperX-PBT-Tastenkappen und verfügt über eine RGB-Beleuchtung mit einem Umgebungslichtsensor zur automatischen Anpassung der Helligkeit, um so eine optimale Darstellung zu gewährleisten. Die Tastaturen verfügen über Hot-Swap-fähige Tastenschalter, magnetische Deckplatten und " Badge-Packs, eine neue mythische 3D-Themensammlung".

Der OMEN Transcend 32 Gaming-Monitor ist der fortschrittlichste Gaming-Monitor der Welt mit seiner Fähigkeit, nahtlos zwischen Geräten zu wechseln und Dateien per Drag & Drop zwischen Geräten zu ziehen, indem er die patentierte OMEN Gear Switch-Technologie verwendet. Er bietet 4K, 240-Hz-OLED, HyperX-Tuned-Audio, KVM-Switch, HDR1000 und eine Reaktionszeit von 0,3 ms - aber aus irgendeinem Grund ist er preislos, und darauf freuen wir uns sehr.

Und ausnahmsweise haben wir tatsächlich Preisinformationen zu einigen der anderen Enthüllungen:

Preise & Verfügbarkeit