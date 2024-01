OMEN und HyperX konzentrieren sich mit der Einführung einer neuen Produktreihe auf ein personalisiertes Erlebnis

HQ

Wie jedes Jahr ist die CES 2024 in Las Vegas das perfekte Schaufenster für die meisten großen Unternehmen im Technologiesektor, um den Katalog der neuen Produkte zu präsentieren, mit denen wir in den kommenden Monaten leben werden, und die auf Spiele ausgerichteten Abteilungen von HP, OMEN und HyperX, haben bereits ihren Auftritt auf der Messe gehabt. Die neuen Laptops, das Zubehör und die Software sind so konzipiert, dass sie innerhalb desselben Gaming-Ökosystems funktionieren und sich speziell auf die Anpassung der Benutzererfahrung beim Spielen konzentrieren.

"PCs werden immer persönlicher, und das gilt insbesondere für die Gaming-Community", sagt Josephine Tan, Senior Vice President und President, Gaming Solutions Division, Personal Systems, HP Inc. "Ganz gleich, ob es sich um ein Gaming-Notebook, einen Monitor oder Zubehör handelt, HP hat eine anpassbare Lösung für jeden Bedarf entwickelt."

Das Flaggschiff von OMEN im Jahr 2024 wird der OMEN Transcend 14 Laptop mit einem vierzehn-Zoll-2,8K-VRR-OLED-Display mit 120 Hz und IMAX Enhanced-Zertifizierung mit einer Akkulaufzeit von 11,5 Stunden sein. Unterstützt wird das System von einem Intel Core Ultra 9 185H Prozessor und einer Nvidia RTX 4070. Bei dieser "Leistung" unter dem Chassis ist der andere große Fortschritt in der Baureihe das neue System zur direkten Wärmeableitung über eine Dampfkammer. Das Notebook kann ab dem 19. Januar auf der HP-Website zum Preis von 1.999,99 Euro vorbestellt werden.

HP hat auch seinen 16,1-Zoll-OMEN Transcend-Gaming-Notebook-PC mit einer atemberaubenden 240-Hz-4K-OLED-Display-Option mit neuen Intel Core i7 HX-Prozessoren aktualisiert, die auch im 16,1-Zoll-OMEN und dem Victus der gleichen Größe zu finden sein werden.

Was die Peripheriegeräte von HyperX betrifft, so bietet das neue HyperX Cloud III Wireless-Headset eine intuitive Audiokopplung mit dem bereits erwähnten Transcend 14 sowie eine 2,4-GHz-ULL-Konnektivität.

Das waren die beiden Stars der HP-Präsentation, aber auch Kopfhörer, Monitore, Tastaturen und Rucksäcke waren zu sehen. Hier können Sie sich alle neuen Produkte ansehen.