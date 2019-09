Omega Force hofft auf "gigantische Kampfsimulationen", angetrieben von neuen Konsolen

Es gibt bestimmte Entwickler, die großen Spaß an gewaltigen, ausgedehnten Schlachten haben. Ubisofts For-Honor-Teams, Monolith mit ihren großen Belagerungskämpfen in Mittelerde: Schatten des Krieges und natürlich Omega Force - das Vorzeigeteam hinter den sogenannten Musou-Spielen - haben sich diesen epischen Kriegen verschrieben. Die Japaner freuen sich besonders auf die Power der neuen Konsolen, da sie damit wohl noch größere Schlachtfelder mit mehr Soldaten realisieren können. In einem Interview mit dem Director und Producer von Warriors Orochi 4, Tomohiko Sho, hat Twinfinite herausgefunden, dass das Studio die neue Technik für aufwändigere Simulationen gebrauchen könnte:

"Die Warriors-Spiele, auch wenn viele darin nur eine Menge kämpfender Charaktere sehen, sind eigentlich als Schlachtfeld-Simulationsspiele gedacht. Wir hoffen wirklich, dass wir mit der nächsten Konsolengeneration diese riesigen Kampfsimulationen mit verschiedenen Armeen auf dem Feld erhalten und ihnen ein realistisches Gefühl geben können."

Der Entwickler will die neue Generation zweifellos dazu nutzen, um einige alte Laster hinter sich zu lassen. Hoffentlich sehen wir eine echte Evolution in den Musou-Spielen und anderen Nischen-Genres, sobald die kommenden Konsolen erscheinen.