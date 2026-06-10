Omar Artan, der in Somalia als Held willkommen geheißen wird, sagt, er sei nicht verärgert darüber, aus den USA zurückgeschickt worden zu sein

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Omar Abdulkadir Artan, der Fußball-Schiedsrichter, der von der FIFA ausgewählt wurde, um bei der Weltmeisterschaft 2026 zu arbeiten, aber von den Einwanderungsbehörden am internationalen Flughafen Miami trotz gültiger Visabestimmungen die Einreise in die Vereinigten Staaten verweigert wurde, ist in sein Heimatland Somalia zurückgekehrt und als Held willkommen geheißen. Artan wurde 2025 von der Confederation of African Football (CAF) als bester afrikanischer Schiedsrichter ausgewählt und sollte der erste Somalier werden, der ein WM-Spiel pfeift – eine große Leistung für ein Land, dessen Nationalmannschaft sich noch nie qualifiziert hat.

Bilder von Artans Ankunft, wie er von Behörden, Journalisten und auch Fans direkt vor dem Flugzeug begrüßt wurde, wurden von Nasra Bashir Ali, einem Beamten der somalischen Regierung, geteilt. Artan wurde mit einem Blumenstrauß und einer großen Nationalflagge begrüßt, die er als Umhang benutzte.

Laut EFE sagte Omar Artan, dass er nicht verärgert sei, aus den Vereinigten Staaten zurückgeschickt worden zu sein, und dankte der Unterstützung, die er weltweit erhalten habe. "Ich werde weiterhin hart arbeiten und mich nicht entmutigen lassen. Ich verspreche Ihnen, dass ich bei der nächsten Weltmeisterschaft noch viel weiter gehen und Geschichte schreiben werde."

Seine Ablehnung löste weltweit Gegenreaktionen aus und fügt sich der Liste der Fälle hinzu, in denen Trumps Anti-Einwanderungspolitik Spieler, Mitarbeiter und Fans beeinflusst hat und die Einreise ins Land verweigert oder behindert hat.

"Omar Artan hat es nicht nur zur Weltmeisterschaft geschafft, er schrieb Geschichte als erster somalischer Schiedsrichter, der dorthin kam, und als Bester Afrikas. Dieser Meilenstein bleibt unabhängig davon", sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO. "Die Welt steht an eurer Seite als eine Familie, wünscht euch jetzt Widerstandskraft und viele weitere große Finals in der Zukunft."