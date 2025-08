Oma geht in den Bestien-Modus im Tekken 8 Finale

HQ

In einer der herzerwärmendsten Geschichten aus der Welt des Esports besiegte die 73-jährige Yoshie Murabe ihre gleichaltrige Gegnerin Sadayuki KatoTekken 8 im Finale des 11. alle zwei Jahre stattfindenden Amigo Club Cup - einem Turnier speziell für Bewohner japanischer Pflegeheime.

Murabe, die zum ersten Mal spielt, hat sich für die pinke Version von Panda entschieden, weil sie das Tier mag. Aber lass dich nicht von der Niedlichkeit täuschen: Sie nutzte Pandas langsame, aber kraftvolle Moves, um Katos König im letzten Match zu besiegen. "Ich bin froh, dass ich gewonnen habe", sagte sie gegenüber GameSpark und fügte mit kühler Zuversicht hinzu: "Ich fand nichts besonders Schwieriges."

Die Veranstaltung wurde per Livestream auf YouTube übertragen und ist seitdem viral gegangen und hat die Aufmerksamkeit auf die Care eSports Association gelenkt, eine Gruppe, die 2019 gegründet wurde, um älteren Menschen das Spielen näher zu bringen. Was mit digitalen Versionen von Brettspielen begann, hat sich mittlerweile zu ausgewachsenen Kampfspiel-Turnieren entwickelt, was zum Teil dem PR-Vertreter und Profi-Tekken-Spieler Hama-chan (Rox3Gaming) zu verdanken ist.

Murabe sagt jetzt, dass sie gerne andere Spiele im Wettbewerb ausprobieren würde. Wenn man ihrem Debüt Glauben schenken darf, hat die Senioren-E-Sport-Szene gerade ihre neue Königin gefunden.