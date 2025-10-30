Olympus und Bewegung werden Veränderungen in der 27. Saison von Apex Legends ' sehen

HQ

Wenn du immer noch ein routinierter Apex Legends -Spieler bist, könnte es dich interessieren zu erfahren, was Respawn für die kommende 27. Saison des Spiels, bekannt als Amped, auf Lager hat. Kurz gesagt, die Saison wird sich auf die Aktualisierung der Karte Olympus konzentrieren, einige Charaktere optimieren, die Bewegung anpassen und auch neue Waffenoptionen bereitstellen.

Beginnend mit Olympus können wir eine überarbeitete Karte erwarten, die angeblich für einen besseren Fluss neu erstellt wurde. Es wird vier neue Points of Interest geben (Somers University, Gravity Engine, Stabilizer, Dockyard ), und diese werden jeweils kombiniert, um die Karte zu einem höheren Gameplay und auch sichereren Positionierungsoptionen zu machen.

Was die Charaktere betrifft, so gibt es bei Valkyrie Anpassungen, darunter einen Geschwindigkeitsschub für VTOL Jets und eine massive Verkürzung der Wiederaufladezeit, die dreimal schneller sein soll. Sie hat sogar eine kürzere Startzeit für Skyward Dive und ihr Swarm verursacht jetzt keinen Selbstschaden, hat keine Größenbeschränkungen und aktiviert passive Bewegungsfähigkeiten, wenn sie Gegner trifft.

In ähnlicher Weise erhält Rampart einen verbesserten Amped Cover, der sich mit dem Gameplay weiterentwickelt, und ihre Wände erhalten Gesundheit, wenn Evo Level im Laufe eines Matches steigt, was sogar Geschwindigkeitsschübe und ein Dach für zusätzlichen Schutz gewährt.

Was die Waffen betrifft, so ist die große Neuerung die Double Tap Hop Up, die den Nahkampfschaden auf der Alternator erhöht, indem sie es dir ermöglicht, beide Läufe gleichzeitig abzufeuern, was die Waffe auf größere Entfernungen anscheinend zu einer Handvoll macht.

Zu den Bewegungsoptimierungen gehört die Aufnahme eines Mantle Boost -Moves, der Spielern beim Hochklettern an Wänden oder Vorsprüngen Vorwärtsbewegungsboosts bietet. Und das, während der Trident als Rammbock mit verbesserter Kollision und spezieller Fahrzeuggesundheit immer wirkungsvoller wird.

Zusätzlich zu einer neuen Battle Pass, die die Spieler freischalten und abschließen können, wird der Wildcard -Modus mit einer neuen Olympus -Karte, einer Mythic R-99 -Variantenwaffe, die die Missile Swarm -Fähigkeit von Valkyrie für zusätzliche Effekte verwendet, und einem geschwindigkeitssteigernden Wild Card -Upgrade namens Burning Rubber angepasst, das eine flammende Prüfung hinter sich lässt, während du herumzoomst. Wenn Sie auf der Suche nach blitzschneller und spannender Action sind, sollten Sie sich diese neue Variante von Wildcard zwischen dem 18. November und dem 16. Dezember nicht entgehen lassen, die als Supersonic Event bekannt ist.