Olympische Eiskunstlaufmedaillengewinner treten als Sub-Zero und Kitana aus Mortal Kombat auf

Wenn Sie die Olympischen Winterspiele verfolgen, haben Sie wahrscheinlich schon den aufstrebenden Star Alysa Liu gesehen, die am vergangenen Wochenende nicht nur die Juroren, sondern mit ihrem Eiskunstlauf fast die ganze Welt bezaubert hat. Aber es gab natürlich auch mehrere andere Eiskunstläufer, die eine Erwähnung verdienen – und da es sich um eine Gaming-Seite handelt, möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um Georgiens Läufer Luka Berulava und Anastasiia Metelkina vorzustellen.

Während der abschließenden Eiskunstlauf-Ausstellungsgala traten die beiden Silbermedaillengewinner als Sub-Zero und Kitana in einem wunderschön choreografierten Kampf zu der Melodie von The Immortals' kraftvollem Techno-Syndrom aus dem ersten Mortal Kombat-Film (dem von 1995) auf. Wenn Sie die gesamte Aufführung sehen möchten, finden Sie sie unten auf Bluesky.