Soeben haben wir die Nachricht erhalten, dass der Tanker Puspha oder Borocay, der zuvor vor Westfrankreich festgesetzt wurde und im Verdacht steht, in der sogenannten russischen Schattenflotte zu operieren, seine Fahrt entlang des Golfs von Biskaya still und leise fortgesetzt hat. Französische und europäische Beamte hatten das Schiff unter die Lupe genommen, aber es wurde keine Erklärung für seine Freilassung gegeben. Die Ermittlungen dauern an, wobei sich die Behörden nicht zu möglichen Verbindungen zu den jüngsten regionalen Drohnenvorfällen äußern. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!