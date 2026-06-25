Olivia Rodrigo wird später heute in Fortnite debütieren.

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Fortnite hat im Laufe der Jahre alle möglichen Crossovers und Events eingeführt, nicht zuletzt große Popstars und Musiker. Wir haben Travis Scott, Ariana Grande, Bruno Mars, Eminem, J Balvin, The Weeknd, Lady Gaga, Metallica, Mariah Carey, Snoop Dogg, Sabrina Carpenter gesehen – die Liste ist tatsächlich unglaublich, wahnsinnig lang. Wir kennen jetzt einen weiteren Popstar, der sich diesen Reihen anschließt.

Epic Games hat bestätigt, dass Olivia Rodrigo Fortnite im Rahmen der neuesten Zusammenarbeit für das Spiel beitritt. Uns wurde mitgeteilt, dass dies zwei Icons Series-Skins für Spieler im Spiel beinhaltet (die Sour und Lover Girl Skins), dazu Good 4 You und Maggots for Brains Emotes, drei neue Jam Tracks (Drop Dead, Maggots for Brains und Déjà Vu) und zwei Back Bling-Optionen (Butterfly Wings und Flammable Sticker Collection).

Und das kommt noch dazu, dass Olivia Rodrigo als NPC im Battle Royale auftaucht, wo man, wenn man sich in ihre Nähe bewegt, das Herzmedaillon-Spray und den Ladebildschirm freischalten. Ebenso werden für Festival Karaoke sechs Jam Tracks angeboten.

Sehen Sie sich unten diese Crossover-Ankündigung an.