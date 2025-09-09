Olivia Cooke von House of the Dragon nennt "verdammt schreckliche" Fans

HQ

Die Welt von A Song of Ice & Fire scheint ein Nährboden für "Fans" zu sein, die nicht zu verstehen scheinen, dass ein Schauspieler nur Schauspielerei ist. Jack Gleeson - der König Joffrey in Game of Thrones spielte - wurde für seine hervorragende Darstellung so schikaniert, dass er die Schauspielerei aufgab, und jetzt bekommenHouse of the Dragon auch die Darsteller die Hitze zu spüren.

Olivia Cooke, die in der Serie Alicent Hightower spielt, erzählte dem Hollywood Reporter von ihrer Frustration über bestimmte Fans. "Einige der Fans waren verdammt schrecklich zu unseren Darstellern", sagte sie. "Es macht mich wirklich wütend, dass wir uns dann einfach verbeugen und diesen Leuten Ehrerbietung erweisen sollen, die nur die erniedrigendsten, hasserfülltesten Dinge sagen wollen. Aber zum Glück haben wir es alle auf unsere eigene Art und Weise erlebt, und wir haben uns gegenseitig verstanden, was es nicht richtig macht."

"Es gab auch wirklich wundervolle Interaktionen und ich bin so froh, dass Emma [D'Arcy] so viel Liebe bekommt wie sie, denn sie sind verdammt fantastisch und auch so ein wunderschöner, wunderbarer Mensch... Matt [Smith] ist die Wut des Fandoms nicht fremd, also nimmt er es auf sich", fügte Cooke hinzu.

House of the Dragon wurde für seinen Umgang mit dem Ausgangsmaterial heftig kritisiert, wobei sogar der ursprüngliche Autor George R.R. Martin den Umgang der Serie mit dem Blood and Cheese-Vorfall aus dem Buch kritisierte. Dieser Blogbeitrag wurde inzwischen gelöscht, aber es gibt immer noch einen gewissen Zorn auf das Game of Thrones-Prequel.