Olivia Colman heiratet einen Weidenmann im bizarren und derben Film Wicker

Es sieht so aus, als hätten wir einen Kandidaten für den seltsamsten Film des Jahres 2026. Im Oktober wird Black Bear den Film Wicker in die Kinos bringen, eine Dramedy, die einer ausgegrenzten Fischerin folgt, die die urteilenden Dorfbewohner überwindet, indem sie einen Mann heiratet, der vollständig aus Weidenholz besteht.

Ja, es ist so eigenartig, wie es klingt, aber noch mehr wenn man die beeindruckende Besetzung des Projekts bedenkt, denn Olivia Colman spielt die Hauptrolle, wird aber von Alexander Skarsgård, Elizabeth Debicki, Peter Dinklage, Marli Siu und Nabhaan Rizwan unterstützt.

Unter der Regie von Alex Huston Fischer und Eleanor Wilson und basierend auf einem Drehbuch von Fischer, Wilson und Ursula Wills, feiert Wicker am 30. Oktober Premiere in den Kinos, und unten sieht man den seltsamen Trailer zusammen mit der offiziellen Zusammenfassung.

"Am Rand eines Dorfes am Meer lebt eine Fischerin; stinkend, ledig und ständig verspottet. Eines Tages, als sie genug von ihren steifen, engstirnigen Nachbarn hat, beauftragt sie sich einen Ehemann aus Weiden. In einer ansonsten konservativen Stadt entfacht diese unkonventionelle Romanze Empörung, Eifersucht und Chaos."