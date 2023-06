Oliver Stone über John Wick 4: "Ekelhaft"

HQ

Es besteht kein Zweifel, dass der vierte Film über den Mega-Super-über-Duper-Attentäter John Wick und seinen verpfuschten Massenmord die Filmwelt in zwei Lager gespalten hat. Viele lieben es und seine dreistündige Ultra-Gewalt, während andere die Tatsache nicht mögen, dass es die ganze Zeit dasselbe ist, drei lange Stunden lang, ohne dass die Wahrscheinlichkeit, dass Wick tatsächlich verletzt wird oder stirbt, null ist. Einer derjenigen, die den Film wirklich nicht mochten, ist Platoon/WallStreet-Regisseur Oliver Stone, der sich wirklich nicht zurückhielt, als er seine persönlichen Eindrücke teilte, nachdem er John Wick 4 gesehen hatte.

"Ich habe John Wick 4 im Flugzeug gesehen. Apropos Lautstärke. Ich finde den Film unglaublich ekelhaft. Eklig. Ich weiß nicht, was die Leute denken. Vielleicht habe ich als Kind "G.I. Joe" geschaut. Aber [Keanu Reeves] tötet, was, drei, vierhundert Leute in dem verdammten Film. Und als Kampfveteran muss ich Ihnen sagen, dass keiner von ihnen glaubwürdig ist. Mir ist klar, dass es ein Film ist, aber es ist mehr ein Videospiel als ein Film geworden. Es ist der Bezug zur Realität. Dem Publikum gefällt das Videospiel vielleicht. Aber es langweilt mich. Wie viele Autos können verunglücken? Wie viele Stunts kannst du machen? Was ist der Unterschied zwischen "Fast and Furious" und einem anderen Film? Es ist einfach eins nach dem anderen. Ob es sich um eine übermenschliche Marvel-Figur oder nur um einen Menschen wie John Wick handelt, macht keinen Unterschied. Das ist nicht glaubwürdig."

