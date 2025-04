Olifiers: Die Finanzierung von Videospielen hat sich stark verändert

HQ

Die Videospielindustrie ist sprunghaft gewachsen und hat in den letzten Jahren Rekordhöhen erreicht. Es wurde viel Geld investiert, um immer leistungsfähigere Produkte zu entwickeln, die sich gegenseitig übertreffen und die besten auf dem Markt sind, was dazu führt, dass sich Mitte 2025 und mit den Schwierigkeiten bei der Finanzierung alles zu ändern beginnt. Auf der DevGAMM in Danzig haben wir mit Henrique Olifiers, Mitbegründer von Bossa Studios und mit einer langen Geschichte in der Branche, gesprochen, der sieht, wie sich der aktuelle Veröffentlichungs- und Finanzierungstrend verändert hat.

Heutzutage gibt es weniger Mittel als noch vor zwei Jahren, weil die Publisher verlangen, um ein Projekt zu finanzieren, sie wollen eine vollständige Spielmechanik, keine Demos oder Konzepte. "Das führt zu Entlassungen, abgesagten Projekten, reduzierten Budgets, erhöhten Unterzeichnungsanforderungen und Dingen, die länger dauern, bis sie erledigt sind", sagte Henrique Olifiers.

"Ich denke, der Trend geht dahin, dass Verlage zu Geldgebern werden. Traditionell hatten Verlage viele Funktionen, wie z.B. Hilfe bei der Qualitätskontrolle, Lokalisierung, Preisverkauf, Verhandlungen mit Plattformbesitzern, Sicherung der Bekanntheit, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit... " Es scheint, dass diese wesentlichen Teile der Videospielwerbung zu den Entwicklern zurückkehren werden, und die Publisher werden die Rolle von Investoren übernehmen, nicht von Partnern, die vom ersten Tag an mit dem Studio zusammenarbeiten.

Ein weiterer Trend ist die Automatisierung bestimmter Aspekte. Bei der Lokalisierung von Projekten werden KIs immer fortschrittlicher, bis zu dem Punkt, an dem sie es perfekt machen. "Es ist sehr schwierig, sich der Automatisierung zu widersetzen, es gibt zu viele Kräfte, die in diese Richtung gehen", kommentiert Henrique Olifiers.

Es bleibt abzuwarten, wie sehr sich die Branche in den kommenden Jahren verändern wird. Vor zwei Jahren hat niemand geglaubt, dass KI einen solchen Unterschied machen würde, und jetzt können wir uns die Zukunft ohne sie nicht mehr vorstellen, also müssen wir einfach abwarten, welche Trends sich in der Zukunft abzeichnen.

