Oleksandr Usyk trifft auf den ehemaligen Kickbox-Champion Rico Verhoeven bei den Ägypten Pyramiden

Der ukrainische Boxer Olekansr Usyk, Schwergewichtsmeister der IBF-, WBA- und WBC-Gürtel, aber nicht der WBO, nachdem er ihn im vergangenen November abgegeben hatte – Fabio Wardley hat ihn übernommen – hat sein nächstes Match angekündigt, sein erstes nach dem Sieg über Daniel Dubois im Juli 2025. Am 23. Mai wird er auf den 36-jährigen ehemaligen niederländischen Kickbox-Champion Rico Verhoeven an den Pyramiden von Gizeh in Ägypten antreten.

Der Kampf, der als "Glory in Gizeh" bezeichnet wird (der Austragungsort ist noch unbekannt, sie sagten nur, er werde "im Schatten uralter Riesen" stattfinden), wird Verhoevens erster Boxkampf seit 2014 sein und wurde daher von Boxspezialist Kal Sajad von der BBC als "ein gewaltiges Missverhältnis" bezeichnet. wegen ihrer unterschiedlichen Hintergründe.

Er verglichen sich sogar ungünstig mit dem Kampf zwischen Jake Paul und Anthony Joshua, denn zumindest war das ein Freundschaftskampf, während dieser den WBC-Schwergewichtstitel in Linie bringen wird. Kann ein Kickboxer wirklich gegen einen ungeschlagenen Schwergewichts-Champion antreten? Wir werden es am 23. Mai erfahren.