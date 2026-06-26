Oleksandr Usyk kündigt an, dass er alle seine Schwergewichtsgürtel abgibt, aber noch "den letzten Tanz" hat.

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Der ukrainische Boxer Oleksandr Usyk, der mit 39 Jahren nach 25 Profisiegen ungeschlagen ist, hat die Fans überrascht, indem er ankündigte, dass er alle seine Weltmeistergürtel, den 'Super'-Gürtel der World Boxing Association (WBA), den World Boxing Council (WBC) und den International Boxing Federation (IBF) abgeben wird – eine Entscheidung, die ihm neue Chancen eröffnet.

"Das ist eine wohlüberlegte Entscheidung, von der ich überzeugt bin, dass sie mir neue Möglichkeiten eröffnet. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Die Fortsetzung liegt noch vor ihm", postete Usyk in einem Social-Media-Video und erklärte, dass er sie bereitstellen möchte, damit die nächsten Jungs sie übernehmen können, und bestätigte, dass er noch nicht in Rente geht und noch "einen letzten Tanz" vor sich hat.

Usyks letzter Kampf war vor einem Monat ein Stopp-Sieg gegen den Kickboxer Rico Verhoeven in Ägypten, ein umstrittener Kampf, weil er seinen WBC-Schwergewichtsgürtel gegen eine Kickboxlegende, aber unerfahrenen Boxer aufs Spiel setzte (Verhoeven wäre nicht berechtigt gewesen, seinen WBA-Supergürtel zu gewinnen, und die IBF genehmigte seinen Gürtel in diesem Match nicht).