Old World - Early-Access-Impressionen

Wenn ihr jemals ein historisches 4X-Spiel gespielt habt, dann war es wahrscheinlich eine Iteration von Civilization. Sid Meiers langjährige und fortlaufende Strategieserie führt uns durch vielen Irrungen und Wirrungen der Geschichte, bis eine der miteinander konkurrierenden Nationen einen alles entscheidenden Sieg errungen hat. Es ist der Bezugspunkt für das gesamte Genre, doch für einen Titel namens Old World ist dieses Werk noch weitaus mehr. Soren Johnson war damals bei Designer von Civilization III und er übernahm die Rolle des Lead Designers bei Civilization IV. Nachdem er Firaxis verließ, probierte sich sein mittlerweile nicht mehr ganz so neues Studio Mohawk Games am Wirtschaftsstrategiespiel Offworld Trading Company, dessen etablierte Formel sie auf den neuesten Stand brachten. Jetzt ist das zweite Spiel des Entwicklers geplant, ein historisches 4X-Werk im Stile von Civilization. Johnson muss seine Referenzen also erneut unter Beweis stellen, doch zum Glück ist er nicht allein.

Der erste Blick offenbart die wiedererkennbare, visuelle Sprache eine bekannte Benutzeroberfläche, weshalb sich jeder, der schon einmal einen Firaxis-Titel gespielt hat, direkt wie zu Hause fühlen wird. Man kontrolliert den Führer eines Stadtstaates und dreht sich noch einmal im Treibsand der Geschichte, während man daran arbeitet, Zug für Zug den eigenen Einfluss zu erweitern. Die Unterschiede zwischen Old World und seinem Vorbild werden erst bei genauerem Hinsehen offenbart, denn es ist der Fokus, der die beiden Spiele voneinander trennt. Civ wagt eine großartige Tour durch die historischen Aufzeichnungen, während uns Old World an einer viel engeren Leine hält. Anstatt uns von den Anfängen der Menschheit bis in die Moderne zu führen, tut dieses Spiel genau das, was der Name andeutet - es verlängert die Antike, die ersten Zivilisationen und die ersten Schritte der Menschheit in Richtung einer modernen Gesellschaft.

Im Projekt von Mohawk Games geht es um Menschen, aber nicht um nationale Maskottchen, wie wir sie so oft in den 4X-Spielen der Vergangenheit sahen. Old World versteckt sein Gameplay nicht hinter einer farbenfrohen, aber letztendlich seelenlosen Galionsfigur. Stattdessen nimmt Johnsons Spiel eine verwitterte Schriftrolle aus dem Crusader-Kings-Spielbuch und inszeniert einen persönlicheren Fokus für jeden Spieler. Es ist kein Hybrid aus Strategie- und Rollenspiel im Stile von Crusader Kings III, doch es gibt verschiedene Möglichkeiten, an die Persönlichkeit der Führungskräfte anzuknüpfen. Es werden Kinder geboren, Ehen arrangiert, andere Familien treten als Rivalen auf den Plan und konkurrieren um die Aufmerksamkeit der Adligen, und manchmal kommt es zu Ereignissen, in denen vorangegangene Entscheidungen einen Effekt haben können. In einem eher unbeschwerten Fall wurde unser Hof von einem frechen Affen geplagt, der die Besitztümer unserer Höflinge stahl. Unsere Entscheidung über das weitere Vorgehen hatte eine Reihe kleinerer Konsequenzen, die sich vor dem Hintergrund einer aggressiven Expansion auf regionaler Ebene abspielten.

Eine weitere Abweichung von der Norm ist die Art und Weise, wie sich Einheiten bewegen. Anstatt sich auf das Verschieben einer festgelegten Anzahl von Feldern zu beschränken, wird die Bewegung von Einheiten aus einem Pool von möglichen Optionen gezogen (wie viele uns zur Verfügung stehen, wird durch eine Reihe von Faktoren bestimmt). Das ist in Ordnung, wenn man nur ein paar, sehr mächtige Einheiten hat, doch sobald man mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt, dann kann das alles ganz schön knifflig werden. Wir können Zusätzliche Ressourcen aufwenden, um Einheiten über diesen Punkt hinaus zu verschieben, doch der Preis für die zusätzliche Kontrolle über die Karte sind erschöpfte Streitkräfte.

Wir hatten beispielsweise ständig mit Barbaren zu kämpfen, um die wir uns kümmern mussten. Zu unserer Überraschung sind die Lager, die wir frühzeitig ausgeräumt hatten, nicht lange danach wieder als Unterschlupf von Banditen genutzt worden, was zu weiteren Problemen führte. Diese anhaltenden Unruhen veranlasste unseren Nachbarn bald dazu, uns den Krieg zu erklären, obwohl wir kurz zuvor eine politische Ehe veranlassten, um genau das zu verhindern. Es gibt verschiedene KI-Schwierigkeitsstufen und die, auf der wir spielen, scheint ziemlich aggressiv zu sein, da unser Nachbar es nach nur 30 Runden irgendwie geschafft hatte, unsere Truppen mit einer großen Invasionsarmee von der Karte zu fegen.

Old World ist noch in einigen anderen Punkten ziemlich traditionell. Zum Beispiel benötigt die Erforschung von neuen Technologien eine bestimmte Anzahl an Runden (zur Erinnerung: Jede Runde verschlingt ein ganzes Jahr). Gleichzeitig bringt die Forschung manchmal den Vorteil mit sich, dass gleichzeitig eine Militäreinheit ausgebildet wird, was beim Vorbereiten auf kriegerische Akte hilfreich und verlockend sein kann. Wir hatten während unserer Zeit mit dem frühen Entwickler-Build einige Scharmützel und um ehrlich zu sein, scheint der Kampf der einfachste Teil der Erfahrung zu sein.

Krieg ist in der Antike ein unvermeidlicher Bestandteil des Lebens gewesen und deshalb müssen wir uns in Old World auch darauf vorbereiten. Man muss seine Städte zum Laufen bringen und gleichzeitig neue Einheiten bauen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Die Dinge lassen sich beschleunigen, wenn wir uns auf eine gesunde Wirtschaft stützen, sprich wenn genügend Arbeiter in der Stadt beschäftigt sind. Durch die Nutzung der natürlichen Begebenheiten in unserer Umgebung kann jede Stadt an Produktivität gewinnen. Diese Gebiete stellen gleichzeitig die Machtsitze für die großen Familien dar, die sich im Hintergrund streiten und ihre Intrigen spinnen. Die Adligen kämpfen um Einfluss und Macht, etwas das sowohl in die Strategiekomponente, sowie in den Rollenspielaspekt einfließt.

Bislang ist Old World eine interessante Mischung aus neuen und alten Ideen, die zusammen ein frisches und einzigartiges Spielgefühl im 4X-Genre bilden. Dank der bekannten Elemente müssen wir die Grundlagen nicht neu erlernen und können gewohnte Strategien anwenden. Als Fan von Civilization hat man derzeit also die Qual der Wahl, denn sowohl Old World als auch das von Amplitudes entwickelte Humankind fordern den Platzhirsch zu einem Duell heraus. All diese Games versuchen verschiedene Dinge innerhalb der relativ engen Grenzen desselben geschichtsträchtigen Strategie-Subgenres. Wir sind jedenfalls sehr fasziniert von der Mischung der Zutaten, die Mohawk Games in den Topf wirft, und wir werden Old World im Auge behalten, während es seinen Marsch durch die Early-Access-Entwicklung im Epic Games Store fortsetzt.