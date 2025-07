Old-School-Action steht im ersten Trailer der von Glen Powell geleiteten The Running Man

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Regisseur Edgar Wright und der beliebte Star Glen Powell sich für ein Remake des Actionklassikers The Running Man zusammengetan haben, der auf dem berühmten Roman von Stephen King basiert. Jetzt, da wir uns dem geplanten Premierentermin für diesen Film nähern, der am 7. November debütieren wird, ist ein erster Blick auf den Streifen gefallen und bietet einen Blick auf einen Film, der unterhaltsam, chaotisch und in seinem Action-Setup manchmal ziemlich altmodisch aussieht.

Für diejenigen, die nicht wissen, worum es bei The Running Man geht, spielt es in einer Gesellschaft der nahen Zukunft, in der Individuen sich anmelden und in einem tödlichen Spielshow-Wettbewerb gegeneinander antreten können, bei dem sie, wenn sie 30 Tage lang überleben können, während sie von absolut allen (einschließlich ausgebildeter Attentäter) gejagt werden, mit einem immensen Geldpreis davonkommen.

Im Originalfilm spielte Arnold Schwarzenegger die Hauptrolle, aber hier übernimmt Powell die Rolle des Ben Richards und rennt um sein Leben, um den Produzenten Dan Killian, gespielt von Josh Brolin, zu besänftigen. Selbstverständlich hat dieser Film keine Bremsen und ist ideal für alle Action-Fans, die in diesem Herbst etwas Intensives und Hektisches suchen.

Schaut euch unten den Trailer zu The Running Man sowie die offizielle Zusammenfassung an.

"In einer Gesellschaft der nahen Zukunft ist The Running Man die am besten bewertete Show im Fernsehen - ein tödlicher Wettbewerb, bei dem die Kandidaten 30 Tage überleben müssen, während sie von professionellen Attentätern gejagt werden, wobei jeder Zug einem blutrünstigen Publikum gezeigt wird und jeder Tag eine größere Belohnung bringt. Der aus der Arbeiterklasse stammende Ben Richards (Glen Powell), der verzweifelt versucht, seine kranke Tochter zu retten, wird von dem charmanten, aber skrupellosen Produzenten der Serie, Dan Killian (Josh Brolin), überzeugt, als letzten Ausweg ins Spiel einzusteigen. Aber Bens Trotz, sein Instinkt und sein Mut machen ihn zu einem unerwarteten Fanliebling - und zu einer Bedrohung für das gesamte System. Wenn die Einschaltquoten in die Höhe schnellen, steigt auch die Gefahr, und Ben muss nicht nur die Jäger überlisten, sondern eine ganze Nation, die süchtig danach ist, ihn fallen zu sehen."