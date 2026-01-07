Öl sinkt, nachdem Trump die Kontrolle über venezolanisches Rohöl übernommen hat

HQ

Die globalen Ölpreise sanken am Mittwoch, nachdem Trump angekündigt hatte, Venezuela werde zwischen 30 und 50 Millionen Barrel seines sanktionierten Rohöls an die Vereinigten Staaten übergeben, was Händler erschreckte, die ohnehin schon wegen Überangebots misstrauisch waren.

Brent-Rohöl fiel um mehr als 1 % auf knapp über 60 US-Dollar pro Barrel, während das US-Öl auf etwa 56 US-Dollar sank, da die Märkte die Aussicht auf bis zu 3 Milliarden Dollar zusätzliches Öl aus Lagertanks und Tankern in den Welthandel einschätzten.

Venezolanisches Öl (Konzept) // Shutterstock

Nach Trumps Plan sollte das Öl direkt in die Vereinigten Staaten geliefert werden, wobei der Präsident sagte, er werde die Einnahmen persönlich überwachen, um sicherzustellen, dass sie sowohl Amerikanern als auch Venezolanern zugutekommen. Dieser Schritt folgt auf Washingtons dramatische Intervention in Venezuela und Trumps Versprechen, die Kontrolle über die Energieversorgung des Landes "zurückzuerobern".

Die Ankündigung erhöhte auch die Spannungen mit China, das derzeit den Großteil des venezolanischen Rohöls kauft. Peking warnte, dass der Schritt gegen das Völkerrecht und die venezolanische Souveränität verstoße, was auf eine potenzielle neue Front in der Energierivalität zwischen den Vereinigten Staaten und China hinweist.

Analysten warnen, dass die Mengen zwar groß klingen, die langfristigen Auswirkungen aber vom Zeitpunkt und der Logistik abhängen und davon, ob Venezuelas schrumpfende Ölindustrie nach Jahren von Sanktionen, Missmanagement und Unterinvestitionen die Produktion realistisch steigern kann.