Oktober-Update der Xbox mit echten 4K-Menüs, Nachteinstellungen und einer neuen Verknüpfung

Zum Ende des Monats hat Microsoft ein neues Update für Xbox One und Xbox Series veröffentlicht. Bahnbrechende Funktionen braucht ihr nicht erwarten, doch dem einen oder anderen fällt vielleicht auf, dass auf den leistungsstärksten Modellen nun auch die Menüstruktur in 4K-Auflösung dargestellt wird. Microsoft hat zwar früher schon behauptet, dass die Anzeige des Hauptmenüs in "4K" geschieht, doch dabei handelte es sich "nur" um hochskaliertes Full-HD - jetzt ist es quasi offizielles, echtes 4K. Das bedeutet: kleine Details sind schärfer, der Text besser lesbar.

Eine weitere Neuerung sind optionale Nachteinstellungen. Damit könnt ihr die Lichter am Controller und der Konsole dimmen und diese Einstellungen mit einem Zeitplan täglich automatisch vornehmen lassen. Für die Xbox Series gibt es zudem einen Blaufilter, der das Bild in dunklen Räumen komfortabler machen soll. Diese Einstellung kann auf Wunsch hin ebenfalls in den Nachtplan aufgenommen werden. Schließlich wurde dem Xbox Guide eine Verknüpfung ins Schnelleinstellungsmenü hinzugefügt, sodass ihr nicht immer das Spiel verlassen müsst, wenn ihr diesen Bereich aufsuchen wollt.