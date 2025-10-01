Oktoberfest nach Bombendrohung und tödlicher Explosion wieder geöffnet

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass das berühmte Münchner Oktoberfest am Abend wieder geöffnet wurde, nachdem die Polizei das Gelände nach einem Bombenalarm im Zusammenhang mit einem häuslichen Vorfall in der Nähe geräumt hatte. An der Sicherheitsoperation waren zahlreiche Spürhunde und Spezialeinheiten beteiligt, die für die Sicherheit des Festivalgeländes sorgten. Bei dem Vorfall handelte es sich um einen Familienstreit, der tragisch eskalierte, wobei Sprengstoff und Feuer in einem Wohnhaus entdeckt wurden. Die lokalen Behörden bestätigten, dass die Situation keine anhaltende Bedrohung für die Festivalbesucher darstelle. Da die Sicherheit gewährleistet ist, wurden die Feierlichkeiten nun unter strenger Polizeiaufsicht wieder aufgenommen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!