Oktoberfest nach Bombendrohung und tödlicher Explosion geschlossen

HQ

Gerade haben wir die Nachricht erhalten, dass das berühmte Münchner Oktoberfest bis zum späten Nachmittag geschlossen bleibt, nachdem die Behörden Sprengstoff in einem Wohnhaus im Norden der Stadt entdeckt haben. Bei dem Vorfall, der mit einem häuslichen Streit in Verbindung gebracht wurde, der einen Brand verursachte, starb eine Person und eine weitere wird vermisst. Spezialeinheiten wurden eingesetzt, um das Gelände zu sichern und potenzielle Gefahren zu neutralisieren, während die Polizei betonte, dass es derzeit keine Bedrohung für die Öffentlichkeit gebe, aber alle möglichen Verbindungen, auch zum Festivalgelände, untersucht werde. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!