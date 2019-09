Oktoberfest: Kostenloses Wiesn-DLC für Spellforce 3: Soul Harvest

Grimlore Games ist ein deutsches Studio mit Sitz in München. Die Entwickler haben den Start des Oktoberfests in dieser Woche für eine lustige Werbeaktion ausgenutzt und ein kostenloses Themen-DLC für die Standalone-Version ihres Strategiespiels Spellforce 3: Soul Harvest veröffentlicht. In der sogenannten Oktoberfest-Erweiterung werden eine Skirmish-Karte und ein neuer Held für den Mehrspielermodus hinzugefügt. Schunkelige Blasmusik und einen bayrischen Sprecher als Erzähler stehen ebenfalls im Paket bereit, verfügbar ist das Add-On für PC und GOG. Als kleiner Gag eine lustige Idee.

