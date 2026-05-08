Oklahoma City Thunder verlängert seine perfekte Play-off-Lauf, während Lakers-Spieler gegen Schiedsrichter protestieren

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Die NBA-Conference-Halbfinals gingen weiter, wobei Oklahoma City Thunder klar ins Finale einzog, nachdem sie die Los Angeles Lakers in Spiel 2 mit 125:107 besiegt hatten – ein Spiel, das die Lakers-Spieler verärgerte, die sich um die Schiedsrichter versammelten, um (ruhig) gegen Entscheidungen zu protestieren, die ihre Chancen beeinträchtigten.

Die Lakers verpassten vielleicht eine Chance, da Thunder-Star Shai Gilgeous-Alexander durch Fouls behindert wurde und nur 28 Minuten spielte. Die Lakers wollen das Conference-Finale erreichen, sie müssen die beiden bevorstehenden Heimspiele nutzen, die am Samstagabend beginnen.

In der anderen Halbfinalserie im Westen verloren die Minnesota Timberwolves gegen die San Antonio Spurs, glichen die Serie aus, bevor sie nach Minneapolis gingen, nachdem sie im ersten Spiel überrascht wurden. Sie werden versuchen, das Gleichgewicht auszugleichen, indem sie mindestens eines ihrer nächsten beiden Auswärtsspiele gewinnen, um die Serie zu Hause zu beenden.

Im Osten dominierten die Detroit Pistons und die New York Knicks die Cleveland Cavaliers und die Philadelphia 76ers, gingen 2-0 und verloren in den nächsten paar Spielen den Heimvorteil.