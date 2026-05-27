HQ

Die New York Knicks, die die Cleveland Cavaliers mit 130:93 deklassierten und die NBA Eastern Conference Finals mit 4:0 gewannen, verfolgen die brutale Play-off-Serie zwischen Oklahoma City Thunder und San Antonio Spurs aufmerksam.

Nachdem sie in den ersten vier Spielen 2:2 gewannen, wobei jedes Team einmal zu Hause und einmal auswärts gewann, versetzten die amtierenden NBA-Champions Oklahoma City Thunder gestern Abend einen Rückschlag, als sie die San Antonio Spurs in Spiel 5 mit 127:114 besiegten, wobei Shai Gilgeous-Alexander für Thunder trotz eines langsamen Starts 32 Punkte erzielte und Victor Wembanyama für die Spurs nur 20 Punkte und sechs Rebounds erzielte. 18 Rebounds in den letzten drei Spielen, nachdem er in den ersten beiden Spielen der Serie im Schnitt 20,5 Rebounds pro Spiel erzielt hatte.

Oklahoma ist nun nur noch einen Sieg vom Divisionstitel und dem NBA-Finale entfernt. Die San Antonio Spurs hoffen, die Serie mit einem Heimsieg am Donnerstag (Freitag, 29. Mai um 2:30 Uhr MESZ) erneut auszugleichen, aber die Thunder haben im späteren Spiel 7 am Samstag Heimvorteil.