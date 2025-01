Okami- und Bayonetta-Schöpfer kritisiert Switch 2-Leaker

HQ

Gestern wurde die Nintendo Switch 2 enthüllt, eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Branche, da wir schon eine Weile wussten, wie es aussehen würde und welche Funktionen es haben würde. Wenn Sie mit den Leaks Schritt gehalten haben, wird dies die Aufregung, die Sie gehabt hätten, wenn die Enthüllung aus dem Nichts gekommen wäre, deutlich gedämpft haben.

Und laut dem Schöpfer von Devil May Cry, Bayonetta und Okami, Hideki Kamiya, sollten all diese Leaker für den Rest ihres Lebens mit einem Fluch belegt werden. "Ich hoffe, dass alle Leute, die Informationen über Switch 2 durchsickern ließen/diejenigen, die geholfen haben, sie durchsickern zu lassen, für den Rest ihres Lebens verflucht sein werden, wenn sie immer auf den Schuhsohlen haben, wenn sie nach Hause kommen", schrieb er.

"Jetzt, da ich die überraschende Ankündigung von Okami mit allen Benutzern genossen habe, glaube ich wirklich, dass... All diese verdammten Leaker sollten verflucht werden."

Unter Kamiyas Tweet sieht man Leute, die mit dem Schöpfer nicht einverstanden sind und sich mit ihm streiten, ihm sagen, er solle mehr weinen, usw. Er ist jedoch keiner, der vor einer Internetschlägerei zurückschreckt und die Trolle in die Schranken weist. Er setzt auch seine Zerstörung von Leakern mit der folgenden Erklärung fort:

"Diese verdammten Leaker befinden sich in einer verantwortungsvollen Position, in der sie Zugang zu Informationen haben, die nur einige wenige Auserwählte kennen, und doch ist das, was sie tun, nichts anderes als ein Ausdruck eines schmutzigen Wunsches nach Anerkennung, dem ein Funken Rationalität fehlt; Sie sind beschämende Menschen, also sind es nicht die Hersteller, deren Geheimnisse enthüllt wurden, die schuld sind, sondern diese verdammten Leute, und sie müssen so schnell wie möglich zerschlagen werden."

Was halten Sie von Kamiyas Argumenten?