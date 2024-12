Okami HD Die Preise schießen online in die Höhe, nachdem die Fortsetzung bei den Game Awards angekündigt wurde

HQ

Nach der emotionalen Ankündigung bei den Game Awards, dass eine Fortsetzung von Okami auf dem Weg ist, sind die Preise für physische Exemplare von Okami HD online in die Höhe geschnellt. Früher für rund 20 Euro verkauft, kostet eine Kopie des Spiels jetzt auf Plattformen wie eBay wieder näher an 150 Euro. Glücklicherweise ist das Spiel immer noch digital für etwa 5 Euro auf Steam oder im PlayStation Store erhältlich, was es zu einer fantastischen Option macht, um sich auf die Ankunft der Fortsetzung vorzubereiten.

Haben Sie eine Kopie von Okami HD zu Hause herumliegen?