Okami begann sein Leben als fotorealistisches Survival-Spiel

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Spiele während der Entwicklung erhebliche Änderungen erfahren, und das war damals auch bei Okami der Fall. Dies wurde kürzlich vom Director des Spiels, Hideki Kamiya, enthüllt, als er beschrieb, dass Okami ursprünglich als eine Form des Überlebenserlebnisses gedacht war, bei der der Spieler ein Wolfsrudel anführt und ihm hilft, auf einer verlassenen Insel zu überleben. Inspiriert wurde diese Vision von einem Buch, das er während seiner Studienzeit las und das auf der Arbeit des Fotografen und Umweltaktivisten Jim Brandenburg basiert.

"Okami begann ursprünglich als Projekt für ein Spiel, in dem man zum Anführer eines Wolfsrudels wird, das auf einer verlassenen Insel lebt und in der Wildnis überleben muss. Von da an entwickelte es sich zu einem Spiel über die 'Macht der Götter, alle Dinge im Universum zu kontrollieren', und die Pinselführung war geboren, und ich gab ihm den Titel Okami... "

Zu Beginn der Entwicklung fehlte es Okami sowohl an einer kohärenten Geschichte als auch an einem definierten Gameplay-System, und das Spiel wies zunächst einen fotorealistischen Stil auf – ein starker Kontrast zu dem künstlerisch gemalten Stil, der später von traditioneller japanischer Aquarellkunst inspiriert wurde.

Hätten Sie sich einen Okami im fotorealistischen Stil vorstellen können?