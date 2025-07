OG und Paws Gaming aus dem Honor of Kings World Cup ausgeschieden

HQ

Eines der nächsten Events, das am Esports World Cup zu Ende geht, ist das Honor of Kings World Cup, ein Turnier, das sich in der letzten Playoff-Phase befindet. Gestern waren noch acht Mannschaften im Einsatz, aber diese Zahl ist bereits auf sechs reduziert, da zwei Mannschaften nach der Hälfte des Viertelfinales ausgeschieden sind.

Gestern haben Nova Esports OG geschlagen und Twisted Minds geschafft, an Paws Gaming vorbeizuziehen, was bedeutet, dass sowohl OG als auch Paws aus dem Turnier ausgeschieden sind. Nova und Twisted Minds sind ins Halbfinale eingezogen, wo sie auf die Sieger der beiden anderen Viertelfinale warten, die heute stattfinden. In diesen Spielen stehen sich die folgenden Spieler gegenüber.



TT Global vs. Team Vitality



AG Super Play vs. Alpha7 Esports



Der Gewinner dieses Events wird am 26. Juli ermittelt.