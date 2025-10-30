OG Esports trennt sich von seinem gesamten Dota 2 Roster

HQ

Nach einer enttäuschenden Serie von Ergebnissen hat OG Esports beschlossen, dass es an der Zeit ist, den Reset-Knopf zu drücken und sich von seinem gesamten Dota 2 -Kader zu trennen. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat die Organisation keine aktiven Dota 2 Spieler, da Indji "Shad" Lub, Daniel "Stormstormer" Schoetzau, Mihajlo "MikSa'" Jovanovic, Tamir "daze" Tokpanov und Ivan "Kidaro" Bondarev alle entlassen wurden.

OG erklärt zu dieser Änderung: "Wir möchten dem Team für ihre harte Arbeit und ihren Enthusiasmus während ihrer Zeit bei uns danken und wünschen ihnen wirklich das Beste für ihre zukünftigen Projekte - wir werden euch die Daumen drücken, Jungs."

Wann OG Esports einen neuen Kader verpflichten wird, ist unklar, da sich das Team weder für PGL Wallachia Season 6, BLAST Slam V noch DreamLeague Season 27 qualifiziert hat, drei große Turniere, die vor Ende des Jahres stattfinden.