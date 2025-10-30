OG Esports trennt sich von seinem gesamten Dota 2 Roster
Nach einem schwierigen Start in die Saison fiel die Entscheidung, dass beide Parteien in unterschiedliche Richtungen gehen.
Nach einer enttäuschenden Serie von Ergebnissen hat OG Esports beschlossen, dass es an der Zeit ist, den Reset-Knopf zu drücken und sich von seinem gesamten Dota 2 -Kader zu trennen. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat die Organisation keine aktiven Dota 2 Spieler, da Indji "Shad" Lub, Daniel "Stormstormer" Schoetzau, Mihajlo "MikSa'" Jovanovic, Tamir "daze" Tokpanov und Ivan "Kidaro" Bondarev alle entlassen wurden.
OG erklärt zu dieser Änderung: "Wir möchten dem Team für ihre harte Arbeit und ihren Enthusiasmus während ihrer Zeit bei uns danken und wünschen ihnen wirklich das Beste für ihre zukünftigen Projekte - wir werden euch die Daumen drücken, Jungs."
Wann OG Esports einen neuen Kader verpflichten wird, ist unklar, da sich das Team weder für PGL Wallachia Season 6, BLAST Slam V noch DreamLeague Season 27 qualifiziert hat, drei große Turniere, die vor Ende des Jahres stattfinden.