OG Esports nimmt eine Reihe von Änderungen an seinem Dota 2 Team vor

OG Esports hat eine Reihe von Änderungen an seinem Dota 2 -Team bekannt gegeben. Die Organisation ist bestrebt, wieder in die Spur zu kommen und ihren Platz als eines der Top-Teams im Esport zurückzuerobern, und in den jüngsten Bemühungen, dies zu erreichen, wurden auf breiter Front Anpassungen vorgenommen.

Zunächst folgen Trainerwechsel: Maurice "KheZu" Gutmann verlässt den Verein und wird durch die Ex-OG-Legende Johan "N0tail" Sundstein ersetzt.

Wenn man sich den Kader selbst ansieht, wurde Bilguun "423" Altanginj fallen gelassen und durch Indji "Shad" Lub ersetzt, der von Natus Vincere ausgeliehen ist. Mihajlo "MikSa" Jovanovic stößt ebenfalls zum Team, während sowohl Daniel "Stormstormer" Schoetzau als auch Ivan "Kidaro" Bondarev als Vollzeitmitglieder verpflichtet wurden.

Den aktualisierten Kader seht ihr unten.