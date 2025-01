OG Esports ernennt seinen nächsten CEO

HQ

OG Esports ist schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem neuen CEO, aber die E-Sport-Organisation hat eindeutig den Mann für den Job gefunden. In einem neuen Blogbeitrag erfahren wir, dass Daniel Sanders, der früher bei Dignitas, Red Bull und Tencent Games gearbeitet hat, die Aufgaben als Chef des Unternehmens übernehmen wird.

Sanders ist jedoch nicht neu bei OG Esports, da er zuvor als CCO bei der Organisation tätig war. Was sein Ziel angeht, so heißt es, dass er "OG Esports in das nächste Kapitel führen" will. Dabei geht es darum, dem Team zu helfen , seinen "Einfluss in der E-Sport-Welt auszubauen und seine Mission fortzusetzen, durch Leidenschaft und Gemeinschaft zu inspirieren, zu stärken und zu vereinen".

Sanders hat auch eine Erklärung veröffentlicht, in der er über die Übernahme dieser neuen Rolle spricht, in der er hinzufügt: "Die Organisation besitzt eine der stärksten Marken im E-Sport, und wir haben eine unglaublich aufregende Zukunft vor uns. Ich freue mich darauf, diese Vision mit einem so leidenschaftlichen und talentierten Team zum Leben zu erwecken."