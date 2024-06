Öffnen Sie die Tür, ohne die Tür zu öffnen, mit der Video-Türklingel von Arlo

HQ

Video-Türklingeln werden immer beliebter, um sowohl das Öffnen der Tür weniger lästig zu machen als auch Ihrem Haushalt ein wenig zusätzliche Sicherheit zu verleihen, da die meisten über Videoaufzeichnungsfunktionen verfügen.

Das Arlo Video Doorbell passt perfekt zu dieser Rechnung, da dieses kleine Gerät, insbesondere das Modell 2nd Generation, Videos in atemberaubender 2K-HDR-Qualität aufnehmen kann, während es gleichzeitig einen breiteren Betrachtungswinkel und Unterstützung für Nachtsicht bietet. Die Türklingel ist wetterfest konzipiert und verfügt sogar über eine integrierte Sirene, die aktiviert werden kann, wenn Sie sich von der Person vor Ihrer Haustür bedroht fühlen.

Um mehr über diese aktualisierte Version des Video Doorbell zu erfahren, schauen Sie sich unbedingt die neueste Episode von Quick Look an, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken über das Gadget teilt.