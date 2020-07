Offline könnt ihr Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered nicht zusammenspielen

Final Fantasy: Crystal Chronicles ist aus heutiger Sicht ein Spiel, an das sich vor allem Koop-Spieler erinnern werden. Die Nintendo Gamecube hatte keine Online-Funktionen, deshalb musste man mit mehreren Link-Kabeln bis zu vier Gameboy Advance an die Konsole anschließen (oder alternativ mehrere Gamecube-Konsolen via Lan miteinander verbinden). Das Thema wird keine Rolle mehr spielen, sobald die Remastered Edition von Final Fantasy: Crystal Chronicles später im August veröffentlicht wird, wie Square Enix gestern bestätigte.

Die Entwickler schreiben, dass sie das Feature gestrichen haben, weil sie sich zwischen Offline- und Online-Unterstützung entscheiden mussten. Die Online-Strategie hat das Rennen verständlicherweise gewonnen, da auf diese Weise potentiell mehr Leute eingebunden werden können (vor allem, da das Spiel von vielen Spielern kostenlos gespielt werden kann). Schade.