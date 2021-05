Offizielles Videospiel zu Peppa Pig angekündigt

Bandai Namco stellte uns letzte Woche ein Videospiel des rosaroten Schweinchens Peppa Pig vor. Meine Freundin Peppa Pig soll am 22. Oktober auf PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen, die Entwicklung übernimmt Outright Games (Jumanji, Ben 10). In diesem offiziellen Videospiel erstellen wir einen von Peppas neuen Freunden und erleben mit der Titelheldin zusammen spannende Abenteuer. Wir können im Spielverlauf mit verschiedenen Charakteren interagieren und Orte aus der Serie besuchen. Eine deutsche Sprachausgabe wurde vom Publisher ebenfalls bestätigt, das Spiel kostet 40 Euro und ist für Kinder ab 3 Jahren empfohlen.

