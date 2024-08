Offizielles Veröffentlichungsdatum für den kommenden Jurassic World: Rebirth angekündigt

Viele dachten, dass das glanzlose Jurassic World Dominion das Ende dieser neuen Trilogie von Fortsetzungen von Steven Spielbergs Klassiker aus dem Jahr 1993 sein würde, aber es scheint, dass Jurassic Park seine Pforten nicht schließen wird, solange die Dinos im Kino weiterhin Geld in die Kassen von Amblin und UNiversal pumpen.

Nun wurde gerade bekannt gegeben, dass der nächste Film der Saga Jurassic World: Rebirth heißen wird. Regie führt Gareth Edwards (Rogue One), das Drehbuch stammt von David Koepp und die Hauptrollen spielen Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Rupert Friend und Mahershala Ali. Er kommt am 2. Juli 2025 in die Kinos.

Wir wissen auch ein wenig über die Handlung, die fünf Jahre nach den Ereignissen von "Dominion" spielt, in dem endlich gezeigt wurde, dass Dinosaurier ihren Moment auf der Erde hatten und nun schnell verschwinden. Drei dieser Riesen verstecken jedoch das Heilmittel gegen eine Pandemie für die Menschheit in ihrer letzten bewohnbaren Schanze in den Regenwäldern, und eine Gruppe von Wissenschaftlern wird versuchen, sie zu finden und zu retten, bevor es zu spät ist.

Im Bild unten können Sie die offizielle Pressemitteilung lesen, ebenso wie das offizielle Logo und einige Bilder, die von der Produktionsfirma geteilt wurden.