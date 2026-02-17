Offizielle The Super Mario Galaxy Movie Spielzeuge zeigen neue Einblicke in Yoshi, Rosalina, Bowser Jr. und weitere

HQ

In etwa sechs Wochen wird The Super Mario Galaxy Movie in den Kinos erscheinen. Wenn dieser Tag kommt, werden wir endlich sehen, wie Nintendo und Illumination den zeitlosen Plattformer adaptieren und wie einige berühmte neue Gesichter in die Gleichung passen, darunter Brie Larsons Rosalina und Benny Safdies Bowser Jr.

Da die Premiere immer näher rückt, hat das Spielzeuggeschäft Smyth's nun offiziell die Reihe von The Super Mario Galaxy Movie Spielzeugen veröffentlicht, mit einer Kollektion, die 20 Produkte umfasst, von Figuren bis zu Spielsets.

Viele der Hauptfiguren sind vertreten, darunter Mario, Luigi, Prinzessin Peach, Yoshi, Rosalina, Bowser Jr. und sogar Wonder Bowser Jr., und die Produkte sind meist recht erschwinglich für zwischen £4,99 und £59,99. Die Mehrheit befindet sich jedoch am unteren Ende dieses Spektrums, da nur das Hatchin' Yoshi Interactive Toy Egg die 60-Pfund-Spitze erreicht, gefolgt vom Remote Control Mario Wheelie Motocross und dem Deluxe Bowser Castle Playset mit 45 bzw. 40 Pfund.

Jedes der Produkte soll Anfang April parallel zum Film erscheinen, aber viele können Sie ab heute vorbestellen.

Werbung: