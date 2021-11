Offiziell: Xbox-Game-Pass-Abonnenten dürfen Mehrspieler-Beta von Halo Infinite ab sofort spielen

Update, 15. November 2021, 22:33 Uhr:

Inzwischen hat Microsoft die anfänglichen Probleme in den Griff bekommen, sodass die Mehrspieler-Beta von Halo Infinite nun auch denjenigen zur Verfügung steht, die das Online-Abonnement des Unternehmens nicht nutzen möchten. Ihr solltet ab sofort also wirklich in der Lage sein, die kostenlos spielbaren Mehrspielermodi des Ego-Shooters zu spielen, ohne Microsoft dafür bezahlen zu müssen. So wie es vorgesehen ist.

Originalmeldung:

Joseph Staten, "Head of Creative" bei Microsoft, und Tom French, Multiplayer Associate Creative Director bei 343 Industries, haben soeben angekündigt, dass die erste Content-Saison des Ego-Shooters Halo Infinite ab sofort auf PC und Xbox One verfügbar ist. Die beiden leitenden Entwickler erinnern die Fans daran, dass es sich bei diesem spielbaren Build momentan nur um eine Mehrspieler-Beta handle, da das Game erst am 8. Dezember vollständig erscheint. Obwohl die Mehrspielervariante prinzipiell kostenlos spielbar sein soll, ist momentan eine aktive Online-Mitgliedschaft des Abos "Xbox Game Pass" zum Spielen erforderlich. Im Xbox-Store findet ihr weitere Informationen.