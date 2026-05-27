Der dritte DLC für The Witcher 3: Wild Hunt, Songs of the Past, wurde geleakt

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Update: CDPR bestätigt das Leck und enthüllt das offizielle Artwork für The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past

Es sind erst ein paar Minuten vergangen, seit wir über das Leak im polnischen PS Store berichtet haben, als der offizielle X-Account von The Witcher herauskam und bestätigte, dass ja, der dritte DLC für The Witcher 3: Wild Hunt Songs of the Past heißt und nächstes Jahr erscheinen wird. Sie berichten außerdem, dass es in Zusammenarbeit mit dem Studio Fool's Theory entwickelt wird und im Laufe dieses Sommers weitere Details zu dieser dritten Erweiterung preisgeben wird. The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past erscheint 2027 für PS5, Xbox Series und PC.

Und wie sieht es mit der Nintendo Switch 2-Version aus? Vielleicht haben Sie sich diese Frage auch gestellt, und hier ist, was wir vorerst nicht bestätigen können: Es wird spekuliert, dass diese Version für eine Ankündigung während des gerüchteten und mit Spannung erwarteten Nintendo Direct im Juni aufgehoben wird. Wir werden diese Geschichte auf jeden Fall aktualisieren, falls sich diese Information schließlich bestätigt.

[Originalnachrichtenartikel]

Das größte Ereignis der Woche erwartet uns morgen in der Sondersendung von CD Projekt RED zum Jubiläum von The Witcher 3: Wild Hunt, die offenbar auf seinen zweiten DLC, Blood and Wine, fokussiert ist. Ein Inhalt, dem alle Spieler zustimmen, dass es eine der besten Erweiterungen ist, die je für ein Videospiel gemacht wurden.

Die morgige Rückkehr zu Toussaint könnte ein Vorgeschmack auf etwas Größeres sein, angesichts der Gerüchte über einen zukünftigen dritten DLC für das Spiel, mehr als zehn Jahre nach dessen Veröffentlichung... Und es wurde inoffiziell bestätigt, dass dies tatsächlich der Fall sein wird.

Ein Leak auf der offiziellen PlayStation Store-Website in Polen zeigte für etwa 20 Minuten kurz die Produktliste für die dritte Erweiterung von The Witcher 3, die den Titel Songs of the Past tragen wird. Außerdem gibt es ein recht breites, wenn auch mäßig spezifisches Veröffentlichungsfenster: 2027.

Es sieht also so aus, als würden wir morgen weniger Überraschungen erwarten, und CDPR war sicher nicht erfreut, dass jemand auf PlayStation einen solchen Fehler gemacht hat, aber wir freuen uns zu wissen, dass die Gerüchte diesmal wahr waren.