Offiziell: The Initiative stellt neues Perfect Dark auf Game Awards vor

Microsofts "AAAA"-Studio The Initiative wählte die heutigen Game Awards als Schauplatz aus, um ihre große Überraschung in die Welt hinauszuschreien. Seit Jahren vermuten wir, dass sie an der Wiederbelebung eines alten Gaming-Symbols arbeiten und genau das haben sie am Morgen nun endlich offiziell bestätigt. Diese fragliche Spielikone ist Joanna Dark aus der Perfect-Dark-Serie, die wir 2005 zum letzten Mal gesehen haben. Bislang gibt es lediglich einen ersten Projekt-Teaser mit Eindrücken der Spielumgebung - ein Veröffentlichungstermin wurde nicht genannt.

