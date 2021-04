Offiziell: Tales of Arise erscheint im September bei uns in Deutschland

You're watching Werben

Heute gab es Neuigkeiten von Tales of Arise, dem neuesten Kapitel in der etablierten JRPG-Serie. Die Famitsu (der Artikel ist gerade offline) veröffentlicht Screenshots, es gibt eine siebenminütige Gameplay-Präsentation und einen zusätzlichen Trailer, der den 9. September als Release-Datum nennt. Dieses Datum trifft nur für den japanischen Markt zu, wir in Europa werden am 10. September in den Genuss des Titels kommen. Der offizielle Twitter-Account der Reihe bestätigt zwei weitere Plattformen für das Spiel - Playstation 5 und Xbox Series.