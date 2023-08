Offiziell: Red Dead Redemption Remastered erscheint für Switch und PlayStation 4

Gerüchte über einen Red Dead Redemption Remaster schwirren seit ein paar Wochen durch das Internet. Die Tatsache, dass Rockstar seine Website mit dem Codenamen "RDR1RSP" aktualisiert hat, ließ uns nur fragen, wann die offizielle Ankündigung erfolgen würde. Nun, wir müssen nicht länger warten.

Es wurde gerade bekannt gegeben, dass Red Dead Redemption Remastered am 17. August für PS4 und Nintendo Switch erscheinen wird. Die physische Version wird etwas später, am 13. Oktober, eintreffen. Zusätzlich zum Originalspiel wird diese Version Red Dead Redemption: Undead Nightmare enthalten, die große Zombie-Erweiterung, in der John Marston sich einem Wilden Westen stellt, der wegen Seth, dem Grabräuber auf der Suche nach dem Schatz von Tumbleweed, von den Untoten übernommen wird.

Diese Version scheint wenig mit einem Remaster zu tun zu haben, wenn man die Informationen von Rockstar auf ihrer Website betrachtet. Tatsächlich spielt sich das Spiel seit Jahren auf dieser Weise auf der Xbox. Und natürlich wird das Spiel mit dieser Version dank der Abwärtskompatibilität mit PlayStation 4 auf PS5 spielbar sein.