Offiziell: Nintendo Switch rotes OLED-Modell am 6. Oktober im Handel

Nintendo hat gerade das Special Direct für Super Mario Bros. Wonder abgeschlossen, das kommende 2D-Side-Scrolling-Jump'n'Run-Abenteuer des Klempners und seiner Freunde, das uns in das Blumenreich führen wird, um seine Bewohner vor dem bösen Bowser zu retten. Und neben neuen Features wie Badges, neuen Power-Ups, Charakteren und Spielmöglichkeiten (entweder solo, lokaler Multiplayer oder online) hatte das Unternehmen am Ende der Präsentation eine besondere Überraschung parat.

Dies bestätigt die Gerüchte, die gestern im Umlauf waren, und wir werden tatsächlich ein rotes OLED-Nintendo Switch-Modell (Mario Edition) haben, das (offensichtlich) ein rotes Dock enthält, aber auch einige Details wie eine Mini-Silhouette von Mario in einer Ecke oder einige Münzen, die auf der Rückseite der Ladestation eingeprägt sind. Die JoyCon hat keine weiteren Details, aber sie wird in der Sammlung von Mario-Enthusiasten, die zum Beispiel auch den Nintendo DSi XL haben, der zum 25-jährigen Jubiläum des Klempners veröffentlicht wurde, sicherlich großartig aussehen.

Das rote Modell Nintendo Switch OLED (Mario Edition) wird am 6. Oktober in den Handel kommen, und obwohl der Verkaufspreis nicht bestätigt wurde, wird erwartet, dass das rote Modell Nintendo Switch OLED (Mario Edition) wird rund 360 Euro kosten, wie es bei anderen Sondereditionen der Konsole wie Splatoon 3, Pokémon Karmesin und Purpur oder in jüngerer Zeit The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs der Fall war.