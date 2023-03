Offiziell: Nintendo Switch OLED Special Edition Tears of the Kingdom für den 28. April bestätigt

HQ

Die besten Wünsche vieler wurden bestätigt und es wird ein neues Modell der Nintendo Switch OLED Edition The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom geben. Eiji Aonuma selbst hat die Übertragung des zehnminütigen Gameplays des Spiels beendet, das die Konsole zeigt, die einige Tage vor dem eigentlichen Spiel, am Freitag, den 28. April, veröffentlicht wird.

Das Design ist identisch mit den (jetzt gelöschten) Bildern, die vor einigen Monaten durchgesickert sind. Neben dem neuen OLED wird auch der Controller Pro und ein Cover mit den Gründen des Spiels eintreffen, aber sie teilen nicht einige Designdetails mit der Konsole. Schwarz, Gold und Weiß sind die vorherrschenden Bedienelemente und Abdeckungen, während die Konsole mit der grünen Farbe der linken Joy-Con hervorsticht.

Es scheint, dass die Benutzer die Ankündigung der neuen Konsole mit sehr guten Augen aufgenommen haben, denn gerade das 13-minütige Video beendet, ist der MyNintendo Store zusammengebrochen und es ist unmöglich, darauf zuzugreifen, um es zu reservieren. Im Moment ist der Preis eines dieser Produkte unbekannt, aber wir werden die Nachrichten aktualisieren, sobald dies der Fall ist.