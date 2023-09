Offiziell: Nintendo Direct morgen

HQ

Endlich haben sich die Gerüchte der letzten Tage herauskristallisiert und Nintendo hat bestätigt, dass wir morgen 14. September um 16:00 Uhr MESZ eine neue Nintendo Direct haben werden.

Es wird eine Sendung von rund 40 Minuten sein, in der das Unternehmen seine kommenden Videospielveröffentlichungen für diesen Winter (also bis März 2024) vorstellen wird. Es scheint, dass diese Aussage unsere Hoffnungen auf die lang erwartete Ankündigung von Nintendo Switch 2 morgen zunichte macht, obwohl immer die Hoffnung besteht, am Ende der Präsentation einen kurzen Teaser zu sehen, bei dem wir für eine spätere Veranstaltung geplant sind.

In weniger als 24 Stunden werden wir sehen, ob sich die angeblichen Leaks über kommende F-Zero-Titel, Donkey Kong oder die lang erwartete Ankündigung von Metroid Prime 4 bestätigen.