Offiziell: Nintendo Direct für heute, den 18. Juni, geplant

Gerüchte darüber, wann Nintendo seine Sommerpräsentation ankündigen wird, kursieren seit Wochen. So sehr, dass wir sogar ein paar Vorhersagen darüber gewagt haben, was in der nächsten Direct erscheinen könnte. Wir müssen jetzt nicht mehr allzu lange warten.

Nintendo hat soeben angekündigt, dass wir morgen, am 18. Juni, um 15:00 Uhr BST/16:00 Uhr MESZ eine neue Nintendo Direct veranstalten werden, in der sie Ankündigungen und Updates zu ihren Spielen und Partnerspielen für die kommenden Monate anbieten werden. Es wird eine Präsentation von etwa 40 Minuten sein.