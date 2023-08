Offiziell: Mewtu-Tera-Raid-Kampf und Mew als mysteriöses Geschenk bestätigt

HQ

Obwohl bereits durchgesickert war, dass Mewtu als neuer Gegner in den Sieben-Sterne-Tera-Raids in Paldea sein wird, wird es neben ihm auch ein weiteres der bekanntesten (und mysteriösesten) Pokémon aus der ersten Generation geben. Mew, Pokémon 151 und das genetische Material, aus dem Mewtu erschaffen wurde, werden auch für begrenzte Zeit als Überraschungsgeschenk in Pokémon Karmesin und Purpur verfügbar sein.

Während der heutigen Pokémon Presents am 8. August sahen wir eine filmische Sequenz, in der "Vater und Sohn" in einem Kampf gegeneinander antreten, der dem ersten Anime-Film sehr ähnlich ist, in dem berichtet wird, dass Mewtu zwischen dem 1. und 17. September 2023 verfügbar sein wird.

Wie man Mew in Pokémon Karmesin und Purpur bekommt

Das niedliche und knuddelige Mew wird nur in Pokémon Karmesin und Purpur als Download über die Mystery Gift-Funktion des Spiels verfügbar sein. Gib einfach den folgenden Code in das Spiel ein und er gehört dir: GETY0URMEW.

Aber beeilen Sie sich, denn es wird nur bis zum 18. September verfügbar sein.