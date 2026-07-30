Offiziell: Die UEFA wird die Weltmeisterschaft boykottieren, sofern die FIFA keine Privatisierungspläne aufgibt, den Wettbewerb zu privatisieren

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Es ist offiziell: Die UEFA wird nicht an der FIFA-Weltmeisterschaft, der Frauen-Weltmeisterschaft und anderen Wettbewerben teilnehmen, wenn FIFA-Präsident Gianni Infantino seinem Plan zur Privatisierung eines Teils der Weltmeisterschaft zustimmt. Die Entscheidung wurde am Donnerstag nach einer Dringlichkeitssitzung getroffen, die im Zusammenhang mit FIFAs Plan lag, Minderheitsanteile über eine neu gegründete Tochtergesellschaft namens FIFA Forward Enterprise zu verkaufen (eine "Schlupfloch", da FIFA offiziell eine gemeinnützige Organisation ist).

"Als Ergebnis der heutigen Diskussion werden keine UEFA-Nationalmannschaften an einem FIFA-Wettbewerb teilnehmen, solange diese Vorschläge bestehen, es sei denn, dieser Vorschlag wurde vollständig aufgegeben und verbindliche Zusicherungen gegeben, dass die FIFA ihre Verwaltung oder Wettbewerbe nie wieder für Privatbesitz öffnen wird", erklärte die UEFA in einer Stellungnahme.

Alle 55 UEFA-Mitglieder stimmten dem Ultimatum zu, was natürlich die Mehrheit der Länder ausmacht, die seit der ersten Austragung 1930 die Weltmeisterschaft gewonnen haben: Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien, England. Nur Argentinien, Brasilien und Uruguay sind nicht von der UEFA. Eine Weltmeisterschaft ohne europäische Länder ist undenkbar.

"Eine Abdankung von FIFAs Pflicht als Hüter des Weltfußballs"

Jetzt müssen wir nur noch abwarten, wie die FIFA reagieren wird: Sie brauchen 50 % der Stimmen aller 211 FIFA-Mitglieder, um ihre Pläne zu genehmigen, und Infantino hatte versprochen, dass dieses externe Geld von privaten Investoren die Investitionen in Entwicklungsprojekte, Basisfußball und Nationalmannschaften in allen Ländern erhöhen würde... und versprach mehr Geld für diejenigen, die dafür stimmen würden.

Doch die UEFA lehnt die Idee entschieden ab, einen Teil der Weltmeisterschaft zu verkaufen, da sie nicht zum Verkauf steht und dass dies irreversible Folgen hätte. "In dem Moment, in dem externe Investoren Eigentumsanteile an FIFA-Wettbewerben erwerben, verändert sich der Fußball für immer. Die kommerzielle Rückgabe wird zu einer dauerhaften Verpflichtung. Die Erwartungen der Anleger werden zu einem täglichen Druck. Von diesem Moment an wird jede Entscheidung im internationalen Kalender, jede Entscheidung über Wettbewerbsformate und jede Entscheidung, die die Zukunft des Fußballs prägt, nicht mehr von dem getrieben, was dem Spiel am besten dient, sondern von dem, was den Aktionären am besten dient."

Die UEFA fügte hinzu, dass die FIFA, als sie diese Pläne ohne Rücksprache oder Input anderer Verbände ankündigte, "von ihren Pflichten als Hüter des Weltfußballs abdankte" und Gianni Infantino direkt zitierte: "Dies sei keine 'demokratische Entscheidung', sondern eine Regierungsführung durch Einschüchterung – ein Zwangsakt, der einer Institution, die mit der Verwaltung des globalen Fußballs betraut ist, nicht würdig ist".