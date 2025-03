Offiziell: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle startet am 12. September in den westlichen Kinos

Scharfsinnige Fans hatten bereits seit Monaten Hinweise auf die Lücken in den Veröffentlichungsplänen in verschiedenen Ländern gegeben, aber eine offizielle Bestätigung, die alles aufklärt, ist immer eine gute Sache. Vor allem, wenn es mit einem offiziellen Poster wie diesem kommt.

Crunchyroll und Sony Pictures Entertainment werden Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle, den ersten Film der epischen Trilogie, am 12. September 2025 in den Kinos im Westen veröffentlichen. In Japan und anderen asiatischen Märkten kommt der Film am 18. Juli in die Kinos.

Der Infinity Castle Arc ist das ultimative Schlachtfeld, auf dem sich Tanjiro Kamado mit seinen unzertrennlichen Gefährten Inosuke und Zenitsu und den besten Kriegern des Demon Slayer Corps, den Säulen, einschließlich der Säule des Nebels, Muichiro Tokito, und der Säule der Liebe, Mitsuri Kanroji, zusammenschließt, um seine Schwester Nezuko vor einem tödlichen Schicksal durch den höchsten Dämon zu retten. Muzan Kibutsuji.

Diese drei Filme werden die Shonen-Anime-Serie abschließen, die das Publikum auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen hat. Die letzte Schlacht zwischen dem Dämonentöterkorps und den Dämonen von Muzan Kibutsuji steht kurz bevor. Schauen Sie sich das Poster für die Infinity Castle-Premiere unten an, und wenn Sie Demon Slayer in Videospielen genießen möchten, wird The Hinokami Chronicles 2 am 5. August veröffentlicht, um Ihren Appetit anzuregen.